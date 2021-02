Il 6 luglio arriverà nelle librerie americane “Trejo: My Life of Crime, Redemption, and Hollywood”, autobiografia cartacea incentrata sulla vita e sulla carriera di Danny Trejo.

La sinossi dell’opera recita: “Per la prima volta, la vera storia completa, affascinante e stimolante del viaggio di Danny Trejo dal crimine, passando per la prigione, dalla dipendenza e dalla perdita e alla fama inaspettata come il cattivo dal cuore d’oro preferito da Hollywood”.

“Danny Trejo è più di un attore per milioni di messicani americani, che come me lo adorano”, ha dichiarato Michelle Herrera Mulligan, senior editor di Atria Books “È una leggenda. Un modello comportamentale. La prima star d’azione chicana. Qualcuno che possiamo sostenere sempre come un eroe che ce l’ha fatta”.

Lo stesso attore ha scritto l’opera insieme al suo amico e collega Donal Logue (Gotham, Sons of Anarchy).

Durante la sua carriera Trejo ha preso parte a noti progetti come Machete, Spy Kids, Heat – La sfida, Desperado, Planet Terror e Dal tramonto all’alba.

