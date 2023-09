Allo Sphere di Las Vegas è in preparazione un evento cinematografico di proporzioni – è il caso di dirlo – colossali: a regalarcene un assaggio è stato Darren Aronofsky con un reel pubblicato su Instagram e che è possibile ammirare qui di seguito.

Il regista è attualmente impegnato nel missaggio di Postcard From Earth, un’opera creata appositamente per essere fruita all’interno dello Sphere sul gigantesco LED di quasi 15.000 metri quadrati, con 164.000 casse e con oltre 17.000 posti a sedere.

“Ecco il primo sguardo allo schermo 18k a 60fps più grande del pianeta che mostra Postcard From Earth, che sarà proiettato a partire dal 6 ottobre solo allo Sphere di Las Vegas” ha scritto il regista.

Aronofsky ha definito il film come “un’esperienza da mezzo petabyte (500000 GB) girata in ogni continente, una lettera d’amore a madre natura che è stata incredibilmente gratificante“.

Ha poi concluso:

Postcard [From Earth] è un viaggio e non vedo l’ora di condividerlo con tutti voi. Il mio iPhone non si avvicina neanche lontanamente a catturare la definizione dello schermo. A volte ti dimentichi dove sei e vieni trasportato dall’altro lato della nostra casa.