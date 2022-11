Dave Bautista dice che Daniel Craig era molto più felice sul set di Glass Onion che su quello di Spectre

Glass Onion - Knives Out

Prima di recitare insieme in Glass Onion – Knives Out, il nuovo film di Rian Johnson, Dave Bautista e Daniel Craig avevano già condiviso la scena in Spectre, il Bond movie diretto da Sam Mendes arrivato nelle sale nel 2015 (LEGGI LA RECENSIONE).

Nel film di James Bond citato, l’ex wrestler interpretava Mr Hinx, un letale killer della Spectre. Durante la promozione stampa di Glass Onion, Dave Bautista ha potuto parlare di questa sua seconda volta insieme a Daniel Craig specificando che, a suo modo di vedere, l’ex 007 era molto più felice e disteso sul set del film di Rian Johnson che su quello di Sam Mendes.

Era davvero molto coinvolto in Bond. Potevi avvertire chiaramente che c’era un altissimo livello di pressione. Non sembrava la persona più felice del mondo sul set di Bond, ma con Glass Onion è stato l’opposto.

Bautista afferma che Craig “era così divertente, sorrideva sempre, era felice e interagiva molto di più” durante la lavorazione del secondo Knives Out.

Durante Spectre, non c’era molta interazione con l’intero cast. In Glass Onion è stato il contrario. Eravamo sempre insieme. Così ho avuto la possibilità di conoscerlo meglio come persona e di vederlo fare le sue cose.

