è tornato a parlare con Collider del ruolo di Drax nei film die dell’Universo Cinematografico Marvel dando voce a un po’ di risentimento per il trattamento riservato al suo personaggio.

Ecco il suo sfogo:

Quel ruolo ha fatto cambiare traiettoria alla mia vita e avrà sempre un posto speciale. Dopo quattro film posso dire che avrei voluto che investissero di più su Drax, perché ha altro da raccontare. Credo abbia un passato per cui hanno fatto un po’ un buco nell’acqua. Non è una frecciatina alla Marvel, hanno già il calendario pieno e so che sono concentrati su altro. Ma cavolo, hanno proprio gettato la spugna con lui. Aveva un passato così fantastico.

Egoisticamente, da attore avrei voluto l’occasione di mostrare altri lati di lui, emotivamente, ma anche fisicamente. Se avete notato, nonostante sembri uno che spacchi, a Drax viene fatto il culo più che a chiunque altro. Tutta la cosa del “Distruttore” è stata buttata alle ortiche.

La gente si è innamorata del lato comico di Drax e quindi hanno fatto leva su quello, hanno continuato così finendo per aprire una voragine dentro di lui. Abbiamo perso una grande possibilità con quel personaggio e non credo che si potrà rimediare. Ma comunque, non vedo l’ora di concludere questo viaggio.