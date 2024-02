Afterburn è il titolo dell’action post-apocalittico che unirà sullo schermo Dave Bautista e Samuel L. Jackson.

Tratto da una serie di graphic novel dal titolo omonimo, il film è ambientato 10 anni dopo che un’eruzione solare ha messo fuori uso la tecnologia sulla Terra. Bautista interpreta Jake, un ex soldato, incaricato di recuperare beni perduti del vecchio mondo. La sua nuova missione consiste niente meno che nel ritrovare la Monna Lisa. Jackson vestirà invece i panni di un personaggio secondario, un combattente per la libertà.

Il film sarà diretto da J.J. Perry, conosciuto per aver lavorato come stunt coordinator e regista di seconda unità in John Wick e nel franchise di Fast & Furious. Nel team di produzione troviamo invece Neal H. Moritz (Fast & Furious) e Toby Jaffe (Total Recall) per Original Film, Steve Richards (Sherlock Holmes) per Endurance Media e lo stesso Bautista con Dogbone Entertainment. Già nel 2018 i produttori, appassionati al progetto, avevano provato a dargli vita senza riuscirci. Ora, 6 anni dopo, sembra che finalmente stia partendo.

FONTE: Deadline

