In occasione dell’uscita di Dune: Parte Due ComicBook.com ha avuto l’opportunità di incontrare Dave Bautista.

In quel frangente, parlando del futuro e delle varie possibilità di collaborazioni, Bautista ha accennato al fatto che sarebbe entusiasta di poter lavorare ancora con il regista James Gunn (dopo aver collaborato per la trilogia di Guardiani della galassia), anche eventualmente nell’universo DC:

Mi piacerebbe lavorare nuovamente con James, che si tratti del DC Universe o meno. Adoro James Gunn. È un regista incredibile e abbiamo una complicità che non ha prezzo. Quindi, lavorare di nuovo con lui? Voglio dire, lo farei anche gratis. Ma non ne abbiamo ancora parlato. Ora è in cima alla DC. Sta facendo le sue cose. Io sto cercando di portare avanti i miei progetti. Ma sono sempre aperto e gliel’ho detto.

Gunn, ricordiamo, sta attualmente lavorando a Superman: Legacy. Ecco i dettagli.

In Superman: Legacy David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor.

L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

