Due mesi fa James Gunn rivelava ai suoi fan che buona parte della colonna sonora di Superman Legacy è già stata scritta. Ora il regista svela il nome del compositore che si sta occupando delle musiche del film, spiegando che anche questa volta come accade solitamente con le sue produzioni il lavoro sui temi è stato svolto con largo anticipo per poter creare l’atmosfera sul set proprio grazie alle musiche:

Sono felice di annunciare che il mio collaboratore usuale John Murphy sta scrivendo le musiche di Superman Legacy. John è stato uno dei primi che ho chiamato quando ho finito la sceneggiatura mesi fa: sapevo quanto era importante la colonna sonora per questo film. John ha lavorato incessantemente da allora, creando ore di musica che utilizzeremo sul set, girandoci sopra e utilizzandole nel montaggio. Verranno poi registrate con una gloriosa orchestra sinfonica per tutti voi. Benvenuto nel DCU, John!

Gunn ha poi spiegato che Murphy ha scritto due delle sue colonne sonore preferite (le sue preferite insieme a Ennio Morricone): “L’ho rintracciato per parlare di cinema e musica ed è nata un’amicizia e una collaborazione”. Recentemente, il compositore ha lavorato alle musiche di The Suicide Squad – Missione Suicida e Guardiani della Galassia Vol. 3.

In Superman: Legacy David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor.

L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

