Rispondendo a numerose domande dei propri follower su Threads, James Gunn ha aggiornato sulla preproduzione di Superman: Legacy, attualmente in corso in vista dell’inizio delle riprese che avverrà nelle prime settimane del 2024.

Il regista ha risposto così alla domanda se il costume sarà “più classico, moderno, o qualcosa di totalmente nuovo e diverso dal solito”:

Tutto questo. Il costume è praticamente pronto, ma stiamo tornando ancora su alcuni elementi. E anche buona parte della colonna sonora – forse la maggior parte dei temi musicali principali – è già stata scritta.

E se è difficile che vedremo il costume prima del San Diego Comic-Con dell’anno prossimo (a meno che non trapelino foto rivelatrici dal set), l’annuncio del compositore della colonna sonora non è stato ancora fatto per un motivo preciso:

Non sono sicuro che abbia già firmato il contratto. Devo controllare. E sì, lo so che questa cosa vi sembrerà folle visto che la colonna sonora è già stata in gran parte scritta, ma quando ti lasci trasportare dall’onda dell’ispirazione cosa ci puoi fare? Ho scritto la maggior parte di Peacemaker e tutto Creature Commandos prima ancora di firmare il mio contratto! Non capita spesso, ma mi è capitato in passato che venissero scritte delle colonne sonore prima ancora dell’inizio delle riprese dei film… In questo modo mettiamo la musica sul set. Questo fin dai tempi di Super!

Gunn non ha parlato più di tanto del protagonista David Corenswet, però ha spiegato che l’attore è già totalmente immerso nella parte di Clark Kent:

Adoro quel ragazzo. È totalmente immerso!

In Superman: Legacy David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor.

Le riprese di Superman: Legacy, diretto da James Gunn, partiranno all’inizio del 2024 e l’uscita è fissata per l’11 luglio 2025.

Classifiche consigliate