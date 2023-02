Dave Bautista non ha letto tutto lo script di Glass Onion per evitare spoiler

Nel corso di una chiacchierata con Jimmy Fallon, Dave Bautista ha parlato di Glass Onion raccontando un aneddoto sui film a cui partecipa.

L’attore ha raccontato infatti che non ama leggere i finali dei film a cui partecipa se non è prevista la sua presenza:

Sono colpevole di non finire le sceneggiature dei film in cui compaio. Non ho letto quella di Glass Onion, spero che Rian non se la prenda. Ma non l’ho fatto, sono come uno spettatore! Se non sono coinvolto nel finale voglio vedere il film come se fossi un fan. Anche senza leggere interamente un copione ho un’idea di quello che serve fare. Non sono poco professionale, le mie battute le conosco bene! È solo che volevo che fosse una sorpresa.