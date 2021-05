è tornato a parlare con Vulture del suo addio a Drax dopodopo che alcune sue dichiarazioni hanno provocato un po’ di scalpore.

L’attore ha parlato nello specifico del perché secondo lui l’Universo Cinematografico Marvel “se la caverà” anche senza i suoi volti storici:

Non credo sia un problema, perché le proprietà della Marvel sono tantissime. Continueranno ad avere materiale a cui attingere per molto dopo che sarò morto e sepolto. So che la Disney ha acquistato la Fox, perciò ci sono gli X-Men che hanno una lunghissima vita davanti. Quello sarà un universo tutto nuovo. C’è così tanta carne da mettere al fuoco che non esauriranno mai materiale, attori o supereroi. Superato quel confine, ripartiranno da capo con reboot.