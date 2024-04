Mentre James Gunn si dedicava a Peacemaker, David Corenswet ha approfittato di una pausa dalle riprese di Superman per girare uno spot in Messico.

Come raccontato da Con Yucatan, l’attore è stato confuso da alcuni per Henry Cavill e ha dato sfoggio per la prima volta dei risultati del suo allenamento, anche se gli scatti rubati sono di bassa qualità.

Penampakan terbaru David Corenswet syuting iklan di Meksiko 🧎‍♂️ pic.twitter.com/UtwQQXTQA8 — 🇵🇸 | DC Comics Fans Indonesia (@DCcomicsID) April 15, 2024

Intanto James Gunn continua a stuzzicare i fan su Instagram, questa volta mostrando un giocattolo di Mister Mxyzptlk, un cattivo DC creato nel 1944.

In Superman David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan sarà Metamorpho e María Gabriela de Faría vestirà i panni di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult, infine, sarà Lex Luthor.

L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

