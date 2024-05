Si terrà questa sera la 69 esima edizione dei Premi David di Donatello, assegnati dall’Accademia del Cinema Italiano ai migliori film dell’anno passato. La cerimonia verrà trasmessa in diretta dal Teatro 5 degli Studi di Cinecittà su Rai 1 a partire dalle 20:30, con la conduzione di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

David di Donatello: gli ospiti della serata

Numerosi i volti del mondo del cinema e non solo che sfileranno sul red carpet e parteciperanno alla serata. Non solo i candidati e i membri della giuria, ma anche molti ospiti. Ci saranno il premio Oscar Justine Triet (riceverà il premio per il miglior film internazionale per Anatomia di una caduta) e il regista Paolo Sorrentino, le attrici Claudia Gerini, Eleonora Giorgi, Elena Sofia Ricci e Isabella Rossellini, gli attori Federico Ielapi, Nicolas Maupas e Josh O’Connor, musicisti come Malika Ayane, Giorgia, Irama e Mahmood. Ci saranno poi anche Milena Vukotic e Giorgio Moroder, vincitori del David alla carriera, e Vincenzo Mollica, vincitore del David speciale.

C’è ancora domani il grande favorito

La giuria ha assegnato 20 David ai migliori film usciti al cinema in Italia dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, oltre a 1 David al miglior film internazionale e 1 David al miglior documentario. C’è poi 1 David Giovani assegnato al miglior film italiano con temi vicini alle nuove generazioni; 1 David al miglior corto; 1 David dello spettatore al film che ha ottenuto i maggiori incassi. Il David dello spettatore andrà a C’è ancora domani di Paola Cortellesi, che è anche il grande favorito della serata con 19 candidature e rappresenta il film d’esordio per l’attrice e regista. Favorito non significa però sicuro vincitore, anzi: come vi spiegavamo nel nostro podcast Falò, le possibilità che la pellicola ottenga il premio più importante non sono poi così tante se si riflette sulla storia del David e sui premi che sono stati assegnati in passato dalla giuria (molto più umorale di quanto si possa pensare). Tra i favoriti ci sono anche La chimera di Alice Rohrwacher (13 candidature) e il candidato all’Oscar Io capitano di Matteo Garrone (15 candidature).

David di Donatello: i numeri della 69 esima edizione

171 film italiani di lungometraggio di finzione iscritti al David di Donatello 2024

26 film diretti da registe donne

61 opere prime iscritte al David di Donatello 2024

138 documentari in concorso

495 cortometraggi in concorso

