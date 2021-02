ha deciso quale sarà il prossimo film che dirigerà per Netflix: si tratta di, thriller scritto da(Se7en, Fight Club, The Game).

Secondo quanto riportano Deadline e The Hollywood Reporter, Michael Fassbender è in trattative per entrare nel cast della pellicola, anche se Netflix non ha voluto confermare.

Il film è incentrato su un assassino a sangue freddo che inizia a sviluppare dei sensi di colpa, il che gli causa un vero e proprio crollo emotivo. La trama è tratta dalla graphic novel nel 1998 scritta da Alexis Nolent (Maz) e illustrata da Luc Jacamon. È dal 2007 che David Fincher è legato al progetto: inizialmente doveva essere prodotto dalla Paramount, con Brad Pitt come protagonista. Dopo alcuni anni il film è andato in turnaround e Netflix ne ha acquisito i diritti.

Ricordiamo che il regista a novembre ha siglato un contratto di quattro anni per realizzare film per la piattaforma streaming:

Sì, ho un accordo esclusivo con Netflix che durerà altri quattro anni. E a seconda di come verrà accolto Mank, potrei andare da loro con la coda tra le gambe chiedendogli cosa posso fare per redimermi, oppure rivolgermi a loro con l’atteggiamento dello stronzo arrogante che vuole fare altri film in bianco e nero. [ride] No, sono qui per consegnare loro “contenuti” – qualsiasi cosa significhi – verosimilmente per convincere spettatori a iscriversi a Netflix, nella mia piccola sfera d’influenza.

Intanto Mank è stato nominato a sei Golden Globe ed è tra i favoriti alla corsa agli Oscar.