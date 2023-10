Prima di arrivare a Sam Raimi, anni fa, la Sony chiese a molti altri registi di girare Spider-Man e tra questi c’erano Barry Sonnenfeld, Chris Columbus (che scelse invece Harry Potter), Michael Bay e David Fincher. Quest’ultimo rifiutò perché non riteneva che il film fosse “una cosa adatta a lui”, come raccontato più volte nel corso degli anni.

Il regista è tornato a parlarne in un’intervista con il Guardian, spiegando di aver proposto la sua visione per un film di Spider-Man allo studio nel 1999. Nelle sue intenzioni si sarebbe dovuto glissare su tutta la parte del ragno radioattivo, focalizzandosi su un Peter Parker adulto.

Non erano interessati per un caz*o [ride]. E lo capisco, perché mi dissero: “Perché vorresti rimuovere la storia delle origini?” e io risposi: “Forse perché è stupida?”. So che quella storia delle origini significa tanto le persone ma pensavo: “Un ragno rosso e blu?”. Ci sono tante cose che posso fare nella vita, ma [Spider-Man] non è una di quelle.