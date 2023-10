Con 50 milioni di dollari di budget e un incasso di appena 28, Your Highness, la commedia fantasy di David Gordon Green del 2011 scritta da Danny McBride (anche nel cast), non ha di sicuro ottenuto quel successo commerciale che i due avrebbero poi ottenuto con la trilogia sequel di Halloween. Anzi, si pone proprio agli antipodi.

Durante la promozione stampa di L’esorcista – il credente, il regista ha ricordato il passo falso di Your Highness ammettendo che, per lui, fu qualcosa d’inatteso.

Quando stavo girando Your Highness con Danny McBride, pensavo che avrei vinto un Oscar. Pensavo “chi non vorrebbe guardare questo film?”. Ci stavano permettendo di girare quello che volevo, era il mio Fitzcarraldo, il mio Lawrence d’Arabia, sarà annoverato tra i classici di tutti i tempi. Mi sbagliavo di grosso. Ma l’ho mostrato ai miei figli di 12 anni ora, gliel’ho fatto vedere qualche mese fa […] Non approvo tutto ciò che ho fatto, e non dico questo. Ci sono alcune cose… ho avuto difficoltà anche a riguardare Undertow di recente. Ci sono alcune cose che mi appassionano davvero, ma ci sono delle cose che guardo e penso “quella è stata una tua scelta amico! Avresti dovuto fare una doccia freddo prima di farla”.

Non riguardo spesso i miei film e non ho rimpianti, credo. Penso che l’unico motivo per cui non ho rimpianti sia perché non c’è una forza esterna, uno studio, un qualche benefattore, che dice “fai questo, non fare questo, dubita di te stesso”. C’è un gruppo di persone in cui ho fiducia che magari mi dice “questa è una cattiva idea, rivediamola o magari dormici sopra prima di farla”. E quando qualcuno in cui ho molta fiducia mi dice così, lo faccio, e quando qualcuno mi sfida a farlo, a volte sono abbastanza coraggioso da farlo comunque.