Pur avendo incontrato la Lucasfilm, le porte del mondo dei supereroi sono ancora barricate per David Gordon Green (regista del nuovo Esorcista e della nuova trilogia di Halloween).

“No, è strano ma no, non trovi?” ha ammesso il regista sostenendo di aver ricevuto alcuna offerta dal mondo dei cinecomic. “Credo si tratti di una carriera stupefacente senza troppa supervisione. Ho una disciplina professionale molto rigida, sono sempre preciso, sto nel budget ed ecco perché mi ingaggiano. Garantisco ciò che prometto”.

Ha poi aggiunto:

C’è un impero enorme di franchise e in questo senso sono molto costosi, così tanto che devono necessariamente rispettare una serie di requisiti… credo di essere fin troppo giocoso e troppo poco serio per cose simili. Preferisco essere quello che dice: “Ok, abbiamo capito, adesso però voltiamo pagina”. […] Ho una visione un po’ diversa, gli effetti visivi li ridurrei al minimo. Non posso girare scene interamente su green screen e sentirmi sicuro di quello che ho fatto, perché non so che aspetto avranno… tutti questi punti interrogativi mi rendono molto insicuro.