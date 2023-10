Durante l’ultimo episodio del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, David Gordon Green (regista del nuovo Esorcista) ha parlato delle voci secondo cui avrebbe incontrato la Lucasfilm per parlare di Star Wars.

Il regista ha confermato le voci, sottolineando che non c’è nulla di concreto sulla possibilità di dirigere un progetto:

Ho parlato con alcune persone, ma non c’è nessun progetto o idea. Quegli incontri sono divertenti perché so molto di Star Wars, sicuramente so molto dei vecchi film. In questi casi può capitare che l’industria si interessi a me e mi guardi con scetticismo. Ci sono dirigenti che vogliono sapere chi c’è in circolazione e cosa pensa: “Ha spolverato la saga di Halloween, sta lavorando a una serie di film sull’Esorcista, mi chiedo se abbia qualche proposta creativa“. I miei impulsi sono sempre molto eccentrici.