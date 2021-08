Prima di tornare al lavoro sul prossimo film di le riprese del terzo sono terminate ), David Yates dirigerà un altro film, questa volta per la Sony Pictures.

Deadline segnala infatti che il regista è in trattative per dirigere un film originale scritto da Wells Tower e prodotto da Lawrence Grey e la sua Grey Matter Productions. Yates co-produrrà il film con la società Wychwood Media. Per lui sarà la seconda regia fuori dal Wizarding World dopo l’ambizioso Tarzan. Questo invece sarà un film in scala più ridotta, con un budget contenuto, e verrà realizzato nella “pausa” tra il terzo e il quarto film del franchise creato da J.K. Rowling. Le riprese di questo film dovrebbero iniziare nella primavera del 2022, il che lascia immaginare che Animali Fantastici 4 non partirà prima della fine dell’anno prossimo.

Nessun dettaglio sulla trama, ma il sito afferma che la storia sarà sulla scia di The Wolf of Wall Street, ambientato però nel mondo delle case farmaceutiche nel periodo dell’epidemia degli oppiacei. A interpretare la protagonista sarà un’attrice di primo livello di Hollywood, e presto inizieranno gli incontri tra David Yates, la Sony e le candidate alla parte.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline