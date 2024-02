L’ultimo anno è stato prezioso per Da’Vine Joy Randolph: per la sua interpretazione in The Holdovers di Alexander Payne l’attrice ha vinto un Golden Globe, un Critics Choice Award, un Bafta e ora è candidata ai Premi Oscar.

Randolph ricorda però quando la sua carriera è iniziata. E questo è avvenuto sul set di 90 minuti a New York al fianco di un grande attore: Robin Williams. Racconta a “Watch What Happens Live” :

Si è impegnato a passare del tempo con me, ed era il primo film o lavoro professionale che avessi mai fatto. Non gliel’ho chiesto, ma lui ha fatto di tutto per essere coinvolto e ha condiviso molte cose con me, come consigli su cosa fare e cosa evitare. Mi ricordava sempre di divertirmi, di farlo per le persone.

Conclude:

Era surreale. Non dimenticherò mai quell’esperienza.

90 minuti a New York è un film del 2014 con protagonista Robin Williams nei panni di un uomo che scopre di avere soltanto 90 minuti prima di morire. Quasi profeticamente, il 2014 è proprio l’anno in cui l’attore morirà.

