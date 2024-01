Abbiamo incontrato Da’Vine Joy Randolph, tra i protagonisti di The Holdovers – Lezioni di vita, il film di Alexander Payne appena uscito al cinema. L’attrice ci ha raccontato come ha lavorato al personaggio di Mary, la cuoca della scuola, in lutto dopo la perdita del figlio. Un ruolo che quasi certamente le farà ottenere la nomination all’Oscar come migliore attrice non protagonista.

Intervista a cura di Gabriele Niola, sottotitoli a cura di Aleksandra Daszkiewicz.

The Holdovers: Lezioni di vita, la trama

Dall’acclamato regista Alexander Payne, The Holdovers – Lezioni di vita racconta la storia di uno scontroso professore (Paul Giamatti) di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze di Natale per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa. Alla fine stringe un improbabile legame con uno di loro, un ragazzo strambo e problematico (l’attore emergente Dominic Sessa), e con la cuoca della scuola, il cui figlio risulta di recente disperso in Vietnam (Da’Vine Joy Randolph).

