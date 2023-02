DC Studios: James Gunn svela la squadra di sceneggiatori al lavoro sul DC Universe

In occasione della presentazione di ieri sera dedicata al rilancio del DC Universe James Gunn ha svelato i nomi degli sceneggiatori al lavoro su film e serie televisivE.

Tra questi citiamo Drew Goddard (Cloverfield, Quella casa nel bosco), Jeremy Slater (Moon Knight), Christina Hodson (The Flash, Batgirl, Birds of Prey), Christal Henry (Watchmen per HBO), e il fumettista Tom King (Batman, Batman/Catwoman).

Come sottolineato da James Gunn:

Ascoltate, Tom King mi è stato a fianco per tutto il tempo. Ha risposto a ogni caz*o di domanda che avevo nel corso della scorsa estate. Ho parlato anche con Christal Henry, che ha lavorato a Watchmen e che scriverà Waller, con Christina Hodson, che ha scritto The Flash… e con Drew Goddard, che probabilmente conoscete.

Peter Safran ha poi aggiunto:

E con Jeremy Slater, che ha appena lavorato a Moon Knight.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte