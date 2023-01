DC Studios, James Gunn annuncia i primi 10 titoli tra film e serie tv, a partire da Superman: Legacy!

Come promesso, James Gunn ha annunciato in pompa magna i primi 10 progetti tra film e serie tv del nuovo Universo DC: titoli prodotti dai DC Studios, la nuova etichetta produttiva guidata da lui e Peter Safran.

In un dettagliato video ufficiale, Gunn ha parlato della visione sua e di Safran di un Universo DC finalmente collegato, tra film e serie tv, con progetti coerenti tra loro e personaggi interpretati dagli stessi attori sul grande e sul piccolo schermo. Una saga divisa in capitoli, il primo dei quali viene intitolato “Gods and Monsters”.

“L’universo DC esiste come multiverso,” ha spiegato Safran, “Ma questi titoli esisteranno in un unico universo”. “Il nostro DC Studios non ha precedenti,” ha continuato spiegando come verrà strutturata l’organizzazione produttiva lanciata a novembre 2022. “È una casa di produzione autonoma e uno studio. È la prima volta che tutto ciò che è legato alla DC – film, serie tv, live action, animazione, gaming – verrà centralizzato sotto un’unica visione creativa, mia e di James Gunn”.

L’obiettivo è quello di far uscire circa due film e due serie tv all’anno, nei primi tempi, e di non sacrificare il risultato per rispettare le date di uscita a tutti i costi. La produzione partirà solo quando le sceneggiature saranno finalizzate (cosa che non è accaduta sempre, nei film DC degli ultimi anni).

Un franchise nel caos

James Gunn ha scherzato con i giornalisti chiedendo: “Perché diavolo ho accettato questo lavoro?!”, entrando poi nel dettaglio del caos in cui versava il franchise DC quando lui e Safran sono saliti alla guida dei nuovi DC Studios. Ma dal caos possono derivare grandi opportunità:

La storia dell’Universo DC è decisamente incasinata. Un casino. C’era l’Arrowverse, il DCEU, che poi si è diviso tra Justice League di Joss Whedon e, a un certo punto, la versione di Zack Snyder. Perfino io ho fatto The Suicide Squad, che con la serie Peacemaker ha presentato il Bat-mito. Nessuno aveva il controllo. Si affidavano proprietà intellettuali a qualunque autore sorridesse loro. Quello che faremo noi, invece, è promettere che ogni progetto che cureremo sarà unificato in un contesto più ampio.

Safran ha aggiunto:

La posta in gioco è altissima. Abbiamo preso un brand che era nel caos, e ora abbiamo l’opportunità di costruire uno studio autonomo con le migliori proprietà intellettuali e le migliori storie al mondo. L’opportunità di farlo in maniera funzionale, partendo da zero e senza limiti… la posta in gioco è altissima.

Gli attori coinvolti

Nessun regista è stato ancora ufficialmente collegato ad alcun progetto, anche se “un paio sono vicini a firmare”, così come nessun attore, salvo Viola Davis che sarà la protagonista della serie HBO Max Waller. I due co-CEO lasciano la porta aperta al ritorno di Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Zachary Levi a interpretare i vari Wonder Woman, Aquaman, Flash e Shazam, mentre è confermato che Henry Cavill non sarà Superman e non viene menzionato Dwayne Johnson come Black Adam.

Gli sceneggiatori coinvolti

Per scrivere una storia unitaria per l’intero arco narrativo dell’Universo DC, James Gunn ha coinvolto un gruppo di sceneggiatori composto da Drew Goddard, Jeremy Slater, Christina Hobson, Christal Henry e autori di fumetti come Tom King, alcuni dei quali continueranno a essere coinvolti. “Abbiamo lavorato insieme per alcuni giorni, pensando a un arco narrativo complessivo,” ha spiegato Gunn, “nulla di troppo dettagliato, ma abbastanza materiale da sapere quale sarà la storia basilare e dove andremo a parare. Continueremo a fare così anche in futuro”.

The Flash rappresenterà un vero e proprio reset

Nel video, James Gunn conferma che The Flash – in uscita a giugno – rappresenterà un vero e proprio reset per l’Universo DC:

Un film fantastico che adoro, che rappresenta un vero e proprio reset per l’Universo DC.

In pratica, Shazam! Furia degli Dei (16 marzo) condurrà a The Flash (15 giugno), che chiuderà diverse porte del franchise fino a quel momento rappresentando un vero e proprio reset. Secondo Gunn, il film successivo, Blue Beetle (17 agosto), potrebbe tranquillamente far parte del nuovo DCU, essendo scollegato dai film precedenti. Poi c’è Aquaman 2 (dicembre), che rimarrà legato al passato:

Quello che posso promettervi è che tutto ciò che realizzeremo a partire dal nostro primo progetto farà parte di un unico canone e sarà tutto connesso. Utilizzeremo alcuni attori del passato, altri no. Ma tutto, da quel momento in poi, sarà collegato e coerente.

Superman: Legacy – 11 luglio 2025 (film)

Si tratta del primo progetto ufficiale del Capitolo 1, “l’inizio vero e proprio del DCU”, scritto da James Gunn (che potrebbe anche dirigerlo). Safran ha svelato qualche dettaglio sulla trama:

Sarà incentrato su Superman che cerca un equilibrio tra le sue origini Kryptoniane e la sua educazione umana. È l’incarnazione della verità, giustizia e dell’American Way. È gentile in un mondo che pensa che la gentilezza sia ormai superata.

Questo reboot verrà interpretato da un nuovo attore, più vicino alla giovane età del supereroe che verrà proposto sullo schermo rispetto a Henry Cavill. Sarà un film per tutti, come ha spiegato Gunn:

Superman è per tutti. È un film per tutta la famiglia che dovrebbe parlare a tutti in tutto il mondo.

Ricordiamo che c’è un altro Superman “nero” in sviluppo da tempo, farà parte di Elseworlds.

The Authority (film)

Il film successivo sarà The Authority, tratto da un fumetto forse non noto ai più, ma amatissimo dagli appassionati, lanciato da Wildstorm nel 1992 e poi collocato nella DC nel 2011.

Il fumetto è stato creato da Warren Ellis e Bryan Hitch e ha per protagonisti un team di supereroi secondo cui “il fine giustifica i mezzi”. Spiega Gunn:

Non è solo una storia di eroi e cattivi, e non tutti i film e le serie DC saranno incentrati su buoni contro cattivi. Ci sono persone molto discutibili, come l’Authority, che sostanzialmente ritiene si possano risolvere i problemi del mondo in maniera molto semplice, prendendo la situazione in mano.

La sceneggiatura è attualmente in fase di stesura, anche se non è stato detto il nome dello sceneggiatore.

The Brave and the Bold (film)

Sarà il primo film su Batman e la sua “bat-famiglia” nel DC Universe. Presenterà il nuovo Uomo Pipistrello (quello di Robert Pattinson apparterrà a DC Elseworlds), ma anche Robin, che per torna al cinema per la prima volta dal 1997. Sarà il Robin di Damian Wayne (figlio biologico di Bruce, del quale quest’ultimo non seppe l’esistenza per una decina d’anni), “il nostro Robin preferito,” come ha confessato Gunn: “Un piccolo figlio di pu**ana, un assassino”. Il film sarà una “strana storia padre-figlio su loro due”, e sarà basato sulla run di Grant Morrison, “che ha avuto una grandissima influenza sul DCU” secondo Gunn.

Supergirl: Woman of Tomorrow (film)

Il film sarà incentrato sulla run a fumetti omonima (Supergirl: la Donna del Domani) pubblicata nel 2021 e nel 2022, e racconterà le gesta di Kara Zor-El, la cugina di Superman, una “Supergirl molto diversa da quella che conosciamo”, come ha spiegato Gunn:

Vedremo la differenza tra Superman, mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli sin da bambino, e Supergirl, cresciuta su una scheggia di roccia di Krypton, che ha visto morire in maniera orribile tutti quanti intorno a se nei primi 14 anni della sua vita.

Insomma, la Supergirl che vedremo sul grande schermo soffrirà praticamente di stress post-traumatico e sarà decisamente più dura e arida del celebre cugino. Gunn non è entrato nel dettaglio della storia, ma nel fumetto Supergirl sviluppa un rapporto con una giovane aliena di nome Ruthye: anche il suo mondo è stato distrutto, e chi lo ha distrutto è ancora in circolazione. Vuole vendicarsi, e se Supergirl non vorrà aiutarla lo farà da sola, a ogni costo.

Swamp Thing (film)

Swamp Thing, secondo Safran, “indagherà le origini oscure di Swamp Thing attraverso un punto di vista horror”. Gunn ha spiegato che per realizzare il film verrà utilizzato lo stesso approccio con cui i Guardiani della Galassia (e in particolare una creatura bizzarra come Rocket Raccoon) sono stati introdotti nell’Universo Cinematografico Marvel:

È un film molto più horror, ma vedremo comunque Swamp Thing interagire con gli altri personaggi del DCU.

Ricordiamo che Swamp Thing ha già fatto il suo debutto sul piccolo schermo in una serie tristemente cancellata nel 2019 dopo una sola stagione.

Creature Commandos (serie tv animata)

Questa serie animata per HBO Max è il primissimo progetto a cui Safran e Gunn hanno dato il via libera alla fine del 2022: è già in produzione, e James Gunn ha scritto tutti gli episodi.

I Creature Commandos vennero creati da J.M. DeMatteis e Pat Broderick nel 1980, sono un gruppo di superumani militari composti da un lupo mannaro, un vampiro, un mostro di Frankenstein, una gorgone, guidati da un essere umano, che combattono i Nazisti nella Seconda Guerra Mondiale.

La versione di James Gunn includerà Weasel e il padre di Rick Flag: sarà diversa da quella dei fumetti e sarà collegata a The Suicide Squad – Missione Suicida. Gli attori che doppieranno i personaggi faranno poi il loro debutto in live action in futuri progetti del DCU:

Questi personaggi compariranno in alter storie, in live action. La maggior parte delle persone che stiamo coinvolgendo per il doppiaggio sono pensate per essere coinvolte sia per la serie animata che per recitare in live action.

La serie uscirà prima dell’uscita di Superman: Legacy, quindi verosimilmente nel 2024.

Waller (serie tv)

La seconda stagione di Peacemaker è ufficialmente in sospeso, essendo che James Gunn è impegnato nella sceneggiatura di Superman: Legacy e verosimilmente finirà anche per dirigerlo. Ma è in arrivo uno spin-off dello spin-off: parte del team di Peacemaker comparirà infatti nella serie Waller, incentrata sul personaggio interpretato nuovamente da Viola Davis. La serie sarà una continuazione della trama della prima stagione di Peacemaker. A produrre la serie vi saranno Christal Henry e Jeremy Carver, creatore della serie Doom Patrol recentemente cancellata.

Along with Christal Henry, who was part of the DCU writers room, “Waller” will be executive produced by Jeremy Carver, who created the beloved DC series “Doom Patrol,” which was recently canceled by HBO Max.

La serie uscirà prima dell’uscita di Superman: Legacy, quindi verosimilmente nel 2024.

Lanterns (serie tv)

Una delle prime mosse di Gunn / Safran dal loro insediamento è stata fermare completamente la serie di Greg Berlanti su Lanterna Verde. Al suo posto, è in sviluppo Lanterns, una serie evento “in stile HBO” sulla scia di True Detective. La serie sarà incentrata su Hal Jordan e John Stewart, che indagheranno un mistero definito da Safran “centrale per la storia che racconteremo tra film e serie tv in questo primo capitolo del DCU”.

Safran ha brevemente commentato l’idea di Berlanti: “Era una specie di space-opera, la nostra è una indagine alla True Detective ambientata sulla Terra con elementi galattici”.

Paradise Lost (serie tv)

Si tratta di un prequel di Wonder Woman ambientato sull’isola di Themyscira prima della nascita di Diana, e secondo Safran avrà un taglio alla Game of Thrones:

Racconterà gli intrighi politici che si trovano dietro a una società fondata unicamente da donne.

Gunn è entrato più nel dettaglio:

Come si è arrivati a una società simile? Qual è l’origine di un’isola di sole donne? Quali sono le splendide verità… e le scomode verità dietro tutto questo? E come funzionano i vari equilibri di potere in questo tipo di società?

Il titolo ricorda Paradise Island Lost, una serie a fumetti con Wonder Woman ideata da Phil Jimenez e George Pérez che racconta una guerra civile a Themyscira.

Booster Gold (serie tv)

L’ultima serie tv annunciata è Booster Gold, dal taglio più da commedia. Il personaggio, di nome Mike Carter, è stato definito da Safran “uno sfigato dal futuro che utilizza tecnologia del futuro per tornare ai giorni nostri e fingere di essere un supereroe”. Nel venticinquesimo secolo, Mike è una stella del football caduta in disgrazia che decide di utilizzare una macchina del tempo esposta al museo dello spazio di Metropolis. “In pratica,” ha concluso James Gunn, “Booster Gold è un supereroe con la sindrome dell’impostore”.

