I DC Studios “potrebbero e dovrebbero essere una svolta” per il CEO della Warner

Sì è parlato – inevitabilmente – anche dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran all’assemblea sui risultati fiscali dell’ultimo trimestre della Warner, un’occasione in cui il CEO David Zaslav ha spiegato che la nuova divisione deve rappresentare una svolta effettiva per la major e ha delineato l’approccio della compagnia verso il suo patrimonio di IP.

Parlando dei DC Studios, David Zaslav dice che i primi progetti annunciati “potrebbero e dovrebbero essere una svolta”:

Siamo concentrati con precisione laser sulla costruzione di questo piano da 10 anni dei DC Studios. James sta scrivendo Superman: Legacy. Stiamo trascorrendo del tempo insieme a lui e Peter e la sua visione della DC ci trova completamente d’accordo […] Per noi è un’enorme opportunità per creare cose di valore. Credo che potrebbe e dovrebbe essere qualcosa di grosso perché è qualcosa che non è stato neanche spinto. Non puoi osservare una compagnia come la Warner e separarla dalla DC Comics, da Harry Potter, dal Signore degli Anelli […] Per noi è un vantaggio avere tentpole come quelli.