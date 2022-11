DC Studios: James Gunn e Peter Safran pronti a raccontare un’unica storia nell’arco un decennio

Dal 1 novembre, James Gunn e Peter Safran sono ufficialmente alla guida di DC Studios, la nuova divisione di Warner Bros. Discovery dedicata allo sviluppo e alla produzione di film, serie tv e progetti animati basati sulle proprietà intellettuali della DC. I due condividono un ruolo creativo e gestionale come co-CEO, e secondo quanto riporta The Wrap sono stati ufficialmente introdotti nel gruppo manageriale dell’azienda durante un meeting nel quale hanno annunciato i loro piani per il franchise.

Secondo quanto riporta il sito, il CEO David Zaslav ha presentato i due, sottolineando che sono già al lavoro su una “bibbia” per creare un DC Universe “coerente” che coinvolga vari rami dell’azienda nell’arco di un decennio (l’attuale contratto che hanno siglato è di 4 anni).

“Per noi, questa è un’opportunità da non perdere per raccontare un’unica, grande storia,” ha spiegato Safran. “Una splendida, grande storia tra film, televisione, videogiochi, live action e animazione.”

Gunn ha continuato: “Adoro Superman e adoro Batman. Adoro le loro interazioni. Adoro il modo in cui sono la stessa cosa… e il modo in cui sono completamente diversi”. Si è poi rivolto a Zaslav: “David, voglio dirti brevemente che so che stai facendo tutto questo perché anche tu adori questi personaggi, adori la possibilità e la speranza che rappresentano, e che era chiara davanti a noi fin dall’inizio. Non avremmo mai preso in considerazione questo progetto se non fosse stato così, e quindi grazie”.

Nel frattempo, James Gunn si è spostato da Twitter a Mastodon, dove ha risposto ad alcune domande dei fan, in particolare quelle legate ai film di Matt Reeves su Batman: