ha parlato con Cinemablend di una scena chiave diche è uno dei momenti in assoluto più sconvolgenti della pellicola di Sam Raimi.

Parliamo del momento in cui Scarlet Witch si ritrova faccia a faccia con gli Illuminati che non fanno una bella fine. L’attrice ha in effetti svelato di aver voluto porre dei limiti al potere del personaggio:

Il limite era che non fosse nel suo corpo, quindi si trovava in una versione “meno oliata” del suo corpo, perciò non era in grado di fare tutto ciò che la Wanda del nostro universo poteva fare. È un po’ come usare un’auto che non funziona.

Sul confronto con attori come John Krasinski o Patrick Stewart, l’attrice ha risposto:

Non li ho mai incontrati… la magia del cinema!

Quanto al futuro di Scarlet Witch l’attrice ha ammesso:

È strano che mi aspetti di tornare, perché nessuno mi ha detto nulla. Ma io credo che mi richiameranno, anche se non so in che contesto, ma spero che sia così. Spero che ci si possa divertire ancora un po’ in modo diverso, cos’altro si può esplorare? Abbiamo fatto così tanto con lei, sono stati due anni folli.

In un’altra intervista l’attrice ha risposto:

Wanda non va nessuna parte, mai, specialmente con il multiverso. Ma non so, credo che sia consapevole di quello che ha fatto, ma no, non credo se ne sia andata.

