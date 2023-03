Dead by Daylight: arriva il film horror prodotto da Blumhouse e Atomic Monster

Dead by Daylight, il celebre videogioco survival horror sviluppato da Behaviour Interactive, diventerà un film.

La Atomic Monster di James Wan e la Blumhouse di Jason Blum sono infatti scese in campo in collaborazione con Behaviour Interactive per lavorare a un adattamento cinematografico.

Distribuito nel 2016, Dead by Daylight ha raggiunto quota 50 milioni di giocatori in tutto il mondo.

“Non potremmo essere più felici di lavorare con Jason Blum e James Wan, due giganti dell’industria horror, per espandere l’universo di Dead by Dailight” ha commentato Stephen Mulrooney, vicepresidente esecutivo di Behaviour Interactive. “Alla Behaviour, il nostro motto è di creare momenti unici, insieme e per sempre. La Atomic Monster e la Blumhouse sono i partner ideali per l’approdo di Dead by Daylight sul grande schermo“.

Al momento è in corso la ricerca di registi e sceneggiatori adatti per il progetto.

