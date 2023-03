Deadpool 2: Suki Waterhouse parla del piccolo intoppo al provino per il ruolo di Domino

In una recente intervista per il podcast Happy Sad Confused, Suki Waterhouse ha svelato di aver fatto un provino per interpretare Domino in Deadpool 2, ruolo poi toccato a Zazie Beetz.

Come svelato dall’attrice, a uno dei due provini fatti per il personaggio ha infatti portato una pistola finta, cosa che ha creato qualche problemino:

Mi sa che era per Domino, ricordo di esser stata richiamata per un secondo provino e di aver portato una pistola finta visto che dovevo puntarla alla testa di qualcuno. Solo che mi controllarono la borsa all’ingresso dello studio e me la portarono via. La cosa mi spiazzò non poco.

