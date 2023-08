Come prevedibile, vista la sospensione delle riprese a causa dello sciopero degli attori, Deadpool 3 potrebbe non essere pronto per maggio 2024 come inizialmente sperato dai Marvel Studios.

La Disney ha comunicato il listino aggiornato delle uscite da settembre a giugno 2024 e Deadpool 3 non è tra questi, come potete leggere a seguire:

Assassino a Venezia – 15 settembre 2023

The Creator – 29 settembre 2023

The Marvels – 10 novembre 2023

Chi segna vince – 17 novembre 2023

Wish – 22 novembre 2023

The Bikeriders – 1 dicembre 2023

Magazine Dreams – 8 dicembre 2023

Povere creature – 8 dicembre 2023

All of Us Strangers – 22 dicembre 2023

Elio – 1 marzo 2024

Biancaneve – 22 marzo 2024

Kingdom of the Planet of the Apes – 24 maggio 2024

Inside Out 2 – 14 giugno 2024

Se i Marvel Studios dovessero decidere di far slittare a ruota tutto il calendario, la prima data “disponibile” dovrebbe essere quella di Captain America 4, il 26 luglio 2024.



Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, è al momento privo di data d’uscita.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

