Dopo aver espresso un certo interesse perqualche anno fa,è tornata a sottolineare la cosa in quelli che sono, a tutti gli effetti, giorni molto intensi sul fronte. Già perché, mentre Ryan Reynolds e Shawn Levy erano impegnati a promuovere The Adam Project ( LEGGI LA RECENSIONE ), è arrivata la conferma che i due torneranno a collaborare anche per il terzo capitolo delle avventure del Mercenario Chiacchierone ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Chiacchierando con ComicBookMovie a margine della promozione stampa del suo nuovo film, Measure of Revenge, Bella Thorne ha potuto ribadire il suo interesse circa l’interpretare Wanda Wilson AKA Lady Deadpool per i Marvel Studios. Nel momento in cui la testata le domanda se sia ancora attratta dall’idea d’interpretare Lady Deadpool, Bella Thorne risponde:

Sì, i supereroi sono divertentissimi. A me piace girare roba action, mi piace fare stunt e robe del genere. Lo trovo davvero divertente perché spezza un po’ la routine del lavoro sul set perché devi concentrarti sul corpo e le sue sensazioni e sul fare una performance che non si basi solo sull’impiego della tua voce. La trovo sempre divertente come cosa. Deadpool è il mio preferito. È così volgare e poi dai, chi è che non ama Ryan Reynolds? Ha davvero azzeccato tutto con quel ruolo. Di Deadpool apprezzo la maniera con cui mixa il realismo insieme a tutte le cose tipiche del mondo dei supereroi. Oggi puoi parlare dell’attualità impiegando i supereroi riuscendo anche a divertirti nel mentre ed è qualcosa che adoro. Pensa a The Boys. Uno show che amo.

Poi quando le viene fatto notare che Deadpool 3 è stato recentemente annunciato, Bella Thorne risponde:

Ragazzi! Sono qua. Che aspettate?

Che ne dite? Vi piacerebbe vedere Bella Thorne nei panni di Lady Deadpool? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!