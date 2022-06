La colossale fusione fra la Disney e la 20Th Century Fox avvenuta qualche anno fa, ha riportato nelle mani dei Marvel Studios quei personaggi della Casa delle Idee come, gli X-Men e I Fantastici Quattro i cui diritti di sfruttamento cinematografici erano appunto posseduti dalla ex-major.

Sappiamo bene che se, da una parte, gli X-Men e I Fantastici Quattro saranno prima o poi sottoposti a un’operazione di rilancio e recast (per I Fantastici Quattro abbiamo già avuto una sorta di assaggio in Doctor Strange nel multiverso della follia), con Deadpool la Disney ha precisato fin dal principio che “squadra che vince non si cambia”: torneranno sia il protagonista assoluto Ryan Reynolds che i fidati sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick. E c’è di più: come è emerso qualche settimana fa, Deadpool 3 sarà diretto da Shawn Levy che ha già lavorato con Ryan Reynolds per Free Guy e The Adam Project.

E da una chiacchierata fatta da Rhett Reese e Paul Wernick con Den of Geek (via Hollywood Reporter) arriva una rassicurazione dovuta: la Disney sta permettendo tutto il tasso di volgarità di cui una pellicola come Deadpool 3 ha bisogno.

Circa l’esperienza nel complesso Rhett Reese spiega:

È da brividi. È da brividi avere la possibilità di riunire la banda, di avere un nuovo sfondo offerto dal Marvel Cinematic Universe, con quel che ciò comporta in termini di nuovi personaggi, nuovi villain e questo genere di cose. Sai, non era un matrimonio che avevamo previsto, quello fra la Fox e la Disney. Si è trattato di un fattore esterno alle nostre questioni di storytelling. Ma stiamo trovando senza ombra di dubbio la serendipità e l’oro da questa situazione. O per lo meno ci stiamo provando.

Poi, circa le poc’anzi citate “rassicurazioni” Paul Wernick aggiunge che il Mercenario Chiachcierone non verrà snaturato in alcun modo:

In Disney c’è stato davvero molto supporto in tal senso. Magari, quando si parla di una battuta nello specifico, se oltrepasseremo una certa linea, magari ascolteremo qualcosa del genere un “Magari evitate questa battuta”. Ma finora c’è stato il massimo supporto a quello che stiamo facendo perché, chiaramente, abbiamo lavorato separati da loro per molto tempo e immagino che abbiano constatato il successo che abbiamo avuto mentre loro ne stavano avendo anche di più. Ergo, potrebbe trattarsi di un matrimonio in paradiso. Ma il supporto c’è senza ombra di dubbio ed è una bella sensazione.

