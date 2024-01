Con un post e una foto sul suo profilo Instagram Ufficiale, Dogpool ha annunciato di aver terminato i suoi impegni sul set di Deadpool 3.

Il canide, ben noto ai conoscitori e conoscitrici dei fumetti Marvel e, chiaramente, di Deadpool in particolare, ha voluto ringraziare di cuore il regista Shawn Levy e l’interprete di Wolverine, Hugh Jackman per la grande professionalità dimostrata, lasciando invece capire di non essere andato molto d’accordo con Ryan Reynolds. Motivo per cui ha deciso di lasciargli un peculiare regalo decisamente molto caldo nella roulotte.

Ecco a seguire il post:

Ma con un altro post, il poc’anzi citato Ryan Reynolds ha specificato che sono proprio terminate in toto le riprese di Deadpool 3 che definisce un’esperienza bellissima perché fatta con delle persone che può davvero definire come dei veri amici, il regista Shawn Levy e Hugh Jackman :

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, arriverà al cinema il 26 luglio 2024.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

