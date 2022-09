Deadpool 3: un esperto di labiale ha “tradotto” il dialogo tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds dell’ultimo video

Nelle scorse ore Hugh Jackman e Ryan Reynolds sono stati al centro di un divertente video diffuso dopo l’annuncio del ritorno del Wolverine di Jackman sul grande schermo in Deadpool 3.

Il video in questione in cui i due attori parlano però viene totalmente coperto da “Wake Me Up Before You Go-Go“, innestando così la gag. Ma di cosa stanno effettivamente parlando i due amici? Beh, i loro gesti sembrano inequivocabili. I due mimano quello che sembra essere un violento scontro tra il Mercenario Chiacchierone e Wolverine, e in effetti così è.

A tal proposito Jomboy, creatore di contenuti americano noto per la sua capacità nel leggere il labiale (soprattutto di giocatori sul campo delle partite di baseball) è venuto in soccorso dei più curiosi “traducendo” il dialogo tra gli attori che, come già intuito, stanno solamente descrivendo una scena cruenta basata anche sulla capacità dei due personaggi di guarire velocemente.

Potete vederte il video del creator qua sotto:

Lip Reading the Deadpool Wolverine update pic.twitter.com/asjkYwqrhe — Jomboy (@Jomboy_) September 28, 2022

Deadpool 3 con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project. Nel cast anche Hugh Jackman di ritorno nei panni di Wolverine.

