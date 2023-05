Che look avrà il Wolverine di Hugh Jackman nell’atteso cinecomic Deadpool 3? In attesa di scoprirlo, l’attore è recentemente apparso, proprio belle scorse ore, al Met Gala del 2023 con una lunga barba che ricorda un po? quella che aveva in Logan.

Apparirà così anche nel cinecomic Marvel?

Trovate il post dell’attore qua sotto:

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 con Hugh Jackman e Ryan Reynolds nella nostra scheda del film! Il cinecomic, il primo del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà l’8 novembre del 2024 al cinema.

