Deadpool 3: Hugh Jackman preannuncia un ruolo “duplice”

In un’intervista per La Parisien, Hugh Jackman è tornato a parlare del suo ritorno nei panni di Wolverine in Deadpool 3 in cui reciterà al fianco di Ryan Reynolds.

L’attore ha prima di tutto definito il suo ruolo “duplice”, senza però entrare nel dettaglio, e ha poi aggiunto:

Io e Ryan siamo amici da 20 anni e ci divertiamo tanto insieme, gireremo questa estate. Ecco perché sono felicissimo di essere a Parigi a gustarmi la gastronomia francese. Molto presto inizierò una dieta molto rigida per tornare nel corpo di Wolverine: pollo e broccoli!

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 nella nostra scheda del film! Il cinecomic, il primo del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà l’8 novembre del 2024 al cinema.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto.

Vi ricordiamo inoltre che, se lo volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!