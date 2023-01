Per Deadpool 3 ci sarebbe stata comunque un’elevatissima aspettativa, ma da quando è stato confermato il coinvolgimento di Hugh Jackman tutto è aumentato in modo drastico.

Nei giorni scorsi proprio Hugh Jackman ha pubblicato una storia su Instagram che ha galvanizzato i fan. Sulla piattaforma social ha diffuso un’immagine di due maschere, una di Deadpool e una di Wolverine, create da BossLogic e proprio quella del suo mutante ha portato i fan a ipotizzare che in Deadpool 3 Hugh Jackman potrà effettivamente indossare il costume classico del leggendario personaggio.

Trovate la foto qua sotto:

Forse ricorderete che nella scena finale alternativa di The Wolverine, vedevamo Logan che riceveva una valigetta contenente proprio l’iconico costume.

In una nuova intervista rilasciata a Empire (via Comic Book), la star australiana è tornata a parlare di come James Mangold, regista di The Wolverine e Logan, si senta pensando al fatto che il mutante tornerà sul grande schermo:

Non ha avuto alcun problema a riguardo. Gli ho spiegato che si svolge prima del nostro film quindi non incasinerà quello che abbiamo fatto e si è sentito sollevato.

Poi, parlando del rapporto fra Deadpool e Wolverine Hugh Jackman aggiunge:

Si odiano. Logan è infastidito da lui. È frustrato. Vuole stare a un milione di miglia di distanza da lui. È un chiacchierone con la lingua lingua e il mio personaggio vorrebbe solo prenderlo a pugni in testa.

Il cinecomic, il primo del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà l'8 novembre del 2024 al cinema.

