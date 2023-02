Deadpool 3, parla Kevin Feige: “È incredibile riavere di nuovo Hugh Jackman”

Con l’arrivo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania nei cinema, Kevin Feige è stato occupato nella promozione stampa della pellicola trovando però anche il tempo di parlare di un film molto atteso come Deadpool 3.

Parlando del cinecomic che, per la prima volta, riunirà sul grande schermo il Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds e il leggendario Wolverine di Hugh Jackman, il produttore ha dichiarato tutto il suo entusiasmo al pensiero di rivedere la star australiana nei panni di Logan:

È straordinario. E abbiamo Hugh Jackman di ritorno come Wolverine nel nostro primo Deadpool all’interno del Marvel Cinematic Universe. Sarà il nostro primo film Vietato ai Minori. Riavere Hugh è incredibile. Per me, personalmente, è proprio da lì che ho cominciato. Mi ricordo di quando sedevo dietro la macchina da presa – beh, molto dietro alla macchina da presa – alla sua audizione per il film (il primo X-Men, ndr.). Era la sua prima audizione su un set, era volato a Toronto per fare una lettura con Anna Paquin. Per lui, per me, e suppongo per tutti i fan della Marvel, è incredibile quello che è successo in questi 23 anni. Riaverlo in Deadpool 3 è come un cerchio che si chiude.

Nelle pagine di The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, uno speciale volume edito da Abrams Books uscito tempo fa e incentrato sulla creazione dell’Universo Cinematografico Marvel, Kevin Feige raccontava la più grande lezione che, al tempo del primo X-Men, aveva imparato grazie al casting di Hugh Jackman come Wolverine:

A chi frega se è così alto? Incarna pienamente lo spirito di Wolverine ed è questa la lezione più grande che ho imparato da quell’esperienza. Non ci dev’essere una perfetta aderenza a quello che vediamo nei fumetti. L’aderenza deve esistere con lo spirito del personaggio.

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 nella nostra scheda del film! Il cinecomic, il primo del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà l’8 novembre del 2024 al cinema.

FONTE: Entertainment Weekly