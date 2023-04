Morena Baccarin ha vestito i panni di Vanessa, la fidanzata diventata fidanzata di Wade Wilson/Deadpool, nei primi due cinecomic dedicati al Mercenario Chiacchierone. Ci sarà anche nel terzo?

Ospite al podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, la stessa attrice ha accennato alla questione,

Cosa sta accadendo riguardo Deadpool 3? Questa è una bella domanda. Devo essere molto diplomatico riguardo quello che dirò in questo frangente. Mi piacerebbe farne parte. Mi hanno chiamato per farne parte. In questo momento non abbiamo concordato i termini e tutti stanno facendo del loro meglio. Potrebbe o non potrebbe funzionare. Non lo so.