Deadpool 3: Morena Baccarin non sa ancora se Vanessa apparirà nel film

Durante un’apparizione al DragonCon sabato scorso, Morena Baccarin ha risposto a una domanda su Deadpool 3, che prossimamente entrerà in produzione.

L’attrice ha ammesso di non sapere ancora se tornerà o meno:

Se Dio vuole… purtroppo non lo so. Stanno scrivendo la sceneggiatura al momento e solitamente sono l’ultima a saperlo. Non ho nessuna informazione da darvi, però sarebbe bellissimo.

L’attrice ha poi ribadito che nei piani originali Vanessa sarebbe dovuta effettivamente morire in Deadpool 2, ma poi la produzione ha girato una sequenza durante le riprese aggiuntive per darle un altro finale.

Deadpool 3 con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project.

Deadpool 3 con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project.

