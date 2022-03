Rivedremo anche Vanessa in? Sembra quasi scontato aspettarsi il ritorno del personaggio, maè apparsa di un altro avviso.

Come raccontato a The Wrap, l’attrice non è stata ancora contattata:

Non so nulla, perché sono solitamente l’ultima a sapere. Ho tre figli e ho appena scoperto da voi che hanno scelto un regista, non ne avevo idea!

Ha poi aggiunto:

Spero mi chiamino, ma non lo so ancora. Sono fastidiosamente misteriosi. Scrivo a Ryan ogni sei mesi per chiedergli: “A che punto siete?” e lui risponde: “Ciao! Come sta la famiglia?” e io gli dico: “Non è quello che ti ho chiesto!”.

Ricordiamo che il terzo film sul Mercenario Chiacchierone sarà prodotto dalla casa di produzione di Ryan Reynolds, la Maximum Effort, perciò sarà il primo film dei Marvel Studios eccetto Spider-Man a essere prodotto da un altro studio.

