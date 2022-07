Deadpool 3 potrebbe prendersi gioco non solo dei numerosissimi film dell’Universo Cinematografico Marvel, ma anche di quelli targati Sony.

LEGGI – Deadpool 3 prenderà in giro molti film dei Marvel Studios

Ospiti al Post-Credit Podcast Rhett Reese e Paul Wernick, sceneggiatori dei primi due film del Mercenario Chiacchierone, hanno parlato anche di Morbius, cinecomic con Jared Leto. Nonostante i due sceneggiatori non abbiano ancora visto il film, il conduttore del podcast ha spiegato loro che il lungometraggio ha generato numerosissimi meme in rete, cosa che potrebbe spingere Reese e Wernick a includere nel film anche gag su Morbius:

Wernick: “Ora dovremo”. Reese: “Ora è sul nostro radar”.

Vi ricordiamo che a dirigere Deadpool 3 sarà Shawn Levy, il regista e produttore che ha già all’attivo ben due pellicole di successo con Ryan Reynolds, Free Guy, dei 20Th Century Studios/Disney, e The Adam Project, la pellicola disponibile in streaming esclusivo su Netflix. Levy, lo ricordiamo, è anche il produttore della popolare serie televisiva, sempre in esclusiva di Netflix, Stranger Things.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!