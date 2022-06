Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Deadpool 3 di Shawn Levy al cinema

I Marvel Studios, la Disney e lo stesso Ryan Reynolds continuano a mantenere le bocce ben cucite sull’esordio di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe. Questo non significa che i diretti interessati non si lascino talvolta andare a delle dichiarazioni di carattere ovviamente generico che, però, finiscono comunque per titillare la curiosità del pubblico. GUARDA – Doctor Strange 2: Deadpool salva gli Illuminati in un divertente video Gli sceneggiatori di Deadpool 3, Rhett Reese e Paul Wernick, hanno recentemente preso parte al Post-credit podcast occasione durante la quale, come vi abbiamo già detto, hanno potuto dire la loro sul chi dovrebbe interpretare Wolverine nel Marvel Cinematic Universe. E restando in tema Marvel Cinematic Universe, i due hanno anche confermato che il nuovo film di Deadpool prenderà naturalmente di mira svariate pellicole del popolarissimo franchise. Rhett Reese spiega che: Quanti film ci hanno donato? 25? 26? 28? Una roba del genere. Abbiamo un gigantesco scrigno del tesoro di robe che possiamo prendere in giro e, da questo punto di vista, Deadpool è decisamente per le pari opportunità, quindi giocheremo lealmente con tutti. Vi ricordiamo che a dirigere Deadpool 3 sarà Shawn Levy, il regista e produttore che ha già all’attivo ben due pellicole di successo con Ryan Reynolds, Free Guy, dei 20Th Century Studios/Disney, e The Adam Project, la pellicola disponibile in streaming esclusivo su Netflix. Levy, lo ricordiamo, è anche il produttore della popolare serie televisiva, sempre in esclusiva di Netflix, Stranger Things. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Fonte: Post-Credit podcast

