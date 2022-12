Deadpool 3, il regista assicura che il film sarà violento e sfrontato

Anche se Deadpool 3 sarà il primo della saga a essere prodotto dai Marvel Studios, un’etichetta della Disney, il regista del film, Shawn Levy, ha assicurato nel corso di un’intervista che il cinecomic manterrà tutte le qualità che il pubblico ha amato nelle prime due incursioni di Ryan Reynolds (che in realtà sarebbero tre tenendo conto di X-Men: le origini, ma facciamo finta di niente) nei panni del Mercenario Chiacchierone.

Insomma, come già altri prima di lui, anche Levy garantisce: Deadpool 3 sarà sfrontato e violento come da tradizione.

Stiamo scrivendo, riscrivendo e sviluppando Deadpool praticamente ogni giorno. Ed è uno spasso farci tutte queste risate mentre lavoriamo ogni giorno. È fantastico ideare, scrivere e farsi saltare in mente delle scene dove la gente parla in modo così esplicito. La violenza è sfrontata e hardcore, è in tutto e per tutto un film di Deadpool. Poi c’è anche Logan, Wolverine. È uno spasso enorme e non ho ancora neanche messo piede sul set per girare. Devo ammettere che lavorare allo sviluppo di un film di Deadpool è una delle esperienze più divertenti e creative che abbia mai avuto e dico questo a prescindere dal rating Vietato ai Minori. È il suo essere basato su una forte autoconsapevolezza che rende la scrittura davvero unica, in una maniera che appartiene tipicamente a questo franchise.