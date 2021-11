So che alla fine di Deadpool 2 ha chiesto se poteva avere l’indirizzo e-mail di Domino, quindi penso che potrebbe essere divertente vederlo inseguirla con una certa determinazione, ma senza alcuna possibilità, per cercare di corteggiarla. Quindi sarebbe piuttosto spassoso e penso che, ricevuta una vera sfida da parte di Deadpool, lui potrebbe andare a eliminare un cattivo o fare qualcosa del genere perché magari Deadpool ha mangiato dei gamberetti andati a male e non può pensarci da solo. Penso che vedere Peter alle prese con del vero pericolo e anche un po’ di romanticismo… faccio per dire, sappiamo tutti cosa il pubblico vuole…

Tra i membri della X force chetenta di formare nel secondo capitolo delle sue avventure, il più adorato dai fan è stato sicuramente, l’unico privo di superpoteri nonché l’unico “sopravvissuto” alla fine del film. In una conversazione con ComicBook.com, in occasione dell’arrivo del remake di Mamma ho perso l’aereo, il suo interprete,, ha espresso la sua idea in merito al possibile ritorno del personaggio nel terzo capitolo con protagonista il Mercenario Chiacchierone, attualmente in fase di sviluppo:

Lo scorso novembre, Deadpool 3 è entrato in sviluppo dopo che sono state trovate le sceneggiatrici per il primo film sul Mercenario Chiacchierone targato Marvel Studios. Si tratta di Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin, sorelle e collaboratrici. In questi giorni, Reynolds ha confermato che il team “sta sgobbando“.

Deadpool 3 sarà il primo film della saga prodotto dai Marvel Studios, perciò sarà interessante scoprire come Reynolds, Kevin Feige e tutta la squadra lavoreranno per portare una nuova storia con Wade Wilson sul grande schermo.

