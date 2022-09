La notizia per eccellenza delle ultime 24 ore, è quella del ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine in Deadpool 3, la pellicola con Ryan Reynolds che verrà diretta da Shawn Levy.

In una chiacchierata fatta con Comic Book, il creatore di Deadpool, Rob Liefeld, ha ammesso di essere da tempo a conoscenza del fatto che Hugh Jackman sarebbe tornato a interpretare l’iconico personaggio poiché aveva ricevuto un’imbeccata da un suo amico che lavora nell’industria del cinema, a quanto pare ad alti livelli.

Questi performer, magari hanno bisogno di un po’ di tempo lontani (dal personaggio, ndr.), ma la questione è che il giorno dopo il meeting in Disney… ho un amico che lavora nel settore, non dice mai cose inesatte ed è alquanto potente nel settore. Mi chiama e mi fa “Amico, Hugh ha firmato. Wolverine tornerà. Lo faranno, non dubitare delle mie parole. L’accordo è fatto”. Sapevo quando volevano cominciare a girare e altre informazioni di carattere produttivo che sembrano essere giuste, l’unica cosa che nessuno sapeva era quando l’avrebbero annunciato.