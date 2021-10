In occasione di una conferenza al Comic-Con di New York, il fumettistaha parlato brevemente di Deadpool 3 dopo la domanda di una persona del pubblico.

“Oh certo, ora ti dico tutto quello che so su Deadpool 3” ha risposto sarcastico Liefeld. “Dov’è il cecchino pronto a uccidermi?“.

Ha poi aggiunto:

Vorrei dirti quello che so, ma non posso. Non posso perché tengo alla mia vita.

Rob Liefeld – the Daddy of Deadpool, and just as talkative! #NYCC2021 pic.twitter.com/40JTvdv2T0 — MAXXKIDLIVE (@MaXXKiDLive) October 9, 2021

Lo scorso novembre, il film è entrato in sviluppo dopo che sono state trovate le sceneggiatrici per il primo film sul Mercenario Chiacchierone targato Marvel Studios. Si tratta di Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin, sorelle e collaboratrici che sono state le creatrici e le produttrici esecutive della nuova serie Fox The Great North e di Bob’s Burgers, che gli è valso un Emmy e una candidatura per otto anni consecutivi.

Deadpool 3 sarà il primo film prodotto dai Marvel Studios, perciò sarà interessante scoprire come Reynolds, Kevin Feige e tutta la squadra lavoreranno per portare una nuova storia con Wade Wilson sul grande schermo.

