Come abbiamo visto, sono iniziate nel Regno Unito a dispetto dello sciopero degli sceneggiatori le riprese di Deadpool 3. Se film come Blade e Thunderbolts sono stati messi in pausa fino a nuovo avviso, la produzione del film che porterà il Mercenario chiacchierone e Wolverine insieme sul grande schermo è partita come da programma.

La decisione avrà uno scotto da pagare, come riportato da Collider, visto che stando alle regole della WGA (Writers Guild of America), l’attore non potrà prendersi alcuna libertà rispetto alla sceneggiatura approvata. A Reynolds non sarà legalmente concesso, quindi, improvvisare alcun tipo di battuta, una condizione che si era rivelata necessaria per i primi due capitoli di Deadpool.

Come sottolineato dall’Hollywood Reporter, in quando sceneggiatore accreditato, a Reynolds non è concesso apportare alcun tipo di modifica allo script con lo sciopero in corso. Ogni cambiamento, quindi, potrà essere apportato dopo la fine dello sciopero e all’occorrenza durante la sessione di riprese aggiuntive.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Karan Sonie (Dopinder), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 con Hugh Jackman e Ryan Reynolds nella nostra scheda del film! Il cinecomic, il primo del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà l’8 novembre del 2024 al cinema.

