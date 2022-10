Deadpool 3: Ryan Reynolds è “emozionatissimo” per il coinvolgimento di Hugh Jackman

Il 27 settembre, in Italia era già passata l’ora di cena, è arrivata una notizia bomba relativa al Marvel Cinematic Universe: Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine in Deadpool 3, il nuovo film del franchise interpretato da Ryan Reynolds.

In una chiacchierata fatta con Forbes e focalizzata, principalmente, sulla sia attività di imprenditore, Ryan Reynolds ha comunque potuto commentare brevemente la questione dichiarandosi molto emozionato per questa collaborazione:

Non potrei essere più emozionato di così. Specie perché lo stiamo per fare in una certa maniera. Ho la fortuna di poter lavorare con alcuni dei miei amici più cari, una possibilità che, specie in questo settore, non è necessariamente all’ordine del giorno.

Deadpool 3 con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project. Nel cast anche Hugh Jackman di ritorno nei panni di Wolverine.

Quanto attendete il ritorno di Ryan Reynolds e Hugh Jackman in Deadpool 3? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!