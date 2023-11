Ho distrutto il mio corpo dopo anni di stunt trascorsi a essere più competitivo di quanto le mie ossa e le mie articolazioni volessero. A volte esagero. O meglio, esagero SEMPRE. La moderazione non è mai stata mia amica, ma fortunatamente Don sì!

È sempre stato presente per aiutarmi a tornare funzionale, sia mentalmente che fisicamente. Mi ritengo molto fortunato di poter lavorare con lui. Non sono solo in queste cose e non voglio darlo per scontato. Sapevo che tornare in una certa forma non sarebbe stato facile. Senza contare che tre mesi di limbo per lo sciopero non hanno di certo aiutato. Comunque… grazie Don.