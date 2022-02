Quando rivedremonei panni di? La domanda è ancora priva di una risposta nonostante venga riproposta a cadenza più o meno regolare fin da quando la Disney ha acquistato la 20Th Century Fox facendo anche capire che avrebbe continuato a investire sul popolare e, soprattutto, redditizio franchise interpretato dalla star canadese.

Di recente, è stato proprio Ryan Reynolds a parlare di Deadpool 3 durante gli impegni stampa di The Adam Project (GUARDA IL TRAILER ITALIANO) la pellicola in cui è tornato a lavorare insieme al regista di Free Guy (LEGGI LA RECENSIONE) Shawn Levy.

Tutto parte nel momento in cui Collider (via Comic Book) chiede alla star se abbia mai parlato del cinecomic insieme a Shawn Levy. Ryan Reynolds si è così espresso:

Parliamo grossomodo di tutto, ma su questo argomento specifico avrò una serie di aggiornamenti che spero di poter dare fra non molto tempo. Quindi, fra un po’, sarò in grado di approfondire un po’ di più e in maniera più chiara il discorso su Deadpool.

Intanto però, con la complicità dell’arrivo del nuovo trailer, e soprattutto, del nuovo poster di Doctor Strange nel multiverso della follia, le ipotesi sull’arrivo del Mercenario Chiacchierone nel Marvel Cinematic Universe hanno già cominciato a circolare con una certa insistenza sui social. Come vi abbiamo spiegato in questo articolo, molta gente è convinta che in uno dei frammenti di vetro visibili nel poster dell’attesissimo lungometraggio dei Marvel Studios diretto da Sam Raimi, sia visibile proprio Deadpool. Cosa, questa, che ha portato anche noi di BadTaste a domandarci se sia davvero una buona idea introdurre questo personaggio nella nuova pellicola con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen.

