È passato circa un mese e mezzo da quando Ryan Reynolds ha svelato al mondo, con un divertente video che potete vedere qui, che Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine in Deadpool 3.

Ed era quindi inevitabile che gli incontri stampa che la star sta avendo per Spirited, la commedia musicale di Natale dove recita insieme a Will Ferrell (GUARDA IL TRAILER), si trasformassero in un’occasione per cercare di carpire qualche informazione aggiuntiva sul terzo film dedicato al Mercenario Chiacchierone della Marvel.

Parlando con Collider, Ryan Reynolds ha spiegato che, circa il ritorno di Hugh Jackman in Deadpool 3, la stampa gli sta attribuendo dei meriti eccessivi:

Penso che mi stiate attribuendo troppi meriti. Non credo di essere il responsabile del ritorno di Hugh. Ho sempre voluto che tornasse. Durante il mio primo incontro con Kevin Feige dopo che la Disney aveva comprato la Fox, credo siano trascorsi tre o quattro anni non ricordo, ha avuto come argomento quello di un film con noi due, un film di Deadpool e Wolverine. Che non era possibile al tempo. È semplicemente accaduto che Hugh ha chiamato, esprimendo il suo interesse per interpretare ancora una volta il personaggio, nel momento perfetto. Ma lascerò che a parlare del contenuto di quella telefonata sia Hugh perché credo sia inevitabile che, a un certo punto, questa cosa avverrà. Hugh darà la sua risposta. Ma aveva espresso il suo interesse e, a quel punto, il mio compito era far sì che Kevin Feige venisse informato della faccenda.

Aggiunge poi:

Che poi aggiungere Hugh Jackman al cast di un film non è che sia una cosa così difficile “da vendere”. È un sì immediato, enfatico e senza remore. Ci sono un sacco di elementi mobili da far coincidere per la Fox con gli X-Men e la Marvel. Ma ce l’hanno fatta e sono molto grato di questa cosa perché lavorare con Hugh è come un sogno che diventa realtà. Farlo per un film con Logan e Wade insieme va anche oltre il concetto di sogno audace che diventa realtà.

Da un’altra intervista con SiriusXM (via YouTube) arrivano anche alcune considerazioni sull’inizio delle riprese:

La produzione dovrebbe partire prima dell’estate. Ma le riprese sono la parte più “breve”, facile. La parte complicata è quella che porta a questa fase, la preparazione, la scrittura. Poi ci sono le riprese, che sono relativamente “veloci”, a cui fa seguito il montaggio che è dove il film viene fatto.

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 nella nostra scheda.

